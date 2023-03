Banda carioca Braza apresenta novo álbum no Bar Opinião

Os cariocas da Braza estão de volta ao Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) com a tour do seu disco mais recente, Eita, e os sucessos da carreira como Ande, Segue o Baile, Chama e muito mais. O show será no sábado (1), a partir das 23h30min, e a abertura da noite será com o DJ Johnny 420. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 75,00.Eita é o terceiro álbum de estúdio do grupo carioca. Composto por oito músicas, teve quatro singles lançados antes do disco: Avenida, Cartas de Tarô, Lá Adiante e Olinda. O primeiro clipe dessa nova fase, Andei Andei, foi produzido por João Malfitano e lançado em março. Como já é marca registrada da banda, a mistura de ritmos como reggae e samba está presente com muita força nas músicas do disco.