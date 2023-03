Projeto Frequências Sonoras une a guitarrista Jadsa com a escritora e desenhista Lara Fuke em apresentação inédita no Instituto Ling

A cantora, compositora e guitarrista baiana Jadsa e a escritora e desenhista gaúcha Lara Fuke se encontram no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) neste sábado (1), às 18h, para uma apresentação inédita que explora as sonoridades da língua falada e suas intersecções com a música. Enquanto Jadsa faz um show com o repertório do seu último álbum, Olho de Vidro, Lara cria ilustrações e intervenções gráficas ao vivo. Os ingressos para o evento são gratuitos e limitados, mediante inscrição prévia, que pode ser feita a partir das 11h desta quinta-feira (30) pelo site do Instituto Ling.A apresentação faz parte do Frequências Sonoras, novo projeto do Instituto, que reúne artistas de diferentes estilos, linguagens e regiões para uma experiência de troca. Nesta primeira edição, a curadoria reuniu artistas que utilizam a relação palavra-música em suas obras: enquanto Jadsa reorganiza os fonemas para construir as métricas de seus versos, Lara tem no texto o propósito de contar histórias, subverter sentidos e criar paisagens visuais. Juntas, elas propõem uma investigação artística sobre as possibilidades fonéticas, semânticas, rítmicas e melódicas das palavras.