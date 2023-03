Ana Carolina dá voz às canções da gigante Cássia Eller em show no Araújo Vianna

Ana Carolina, ícone da música brasileira, desembarca a Porto Alegre com a turnê Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você, inteiramente dedicado aos incontáveis sucessos da inigualável Cássia Eller. O espetáculo acontece nesta sexta-feira (31), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 80,00, no site Uhuu.Dirigido por Jorge Farjalla, Ana canta Cássia tem um esqueleto teatral ao passear por cinco atos, que serão conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: Cartas, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura; Palavras começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba; Sabotagem é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto Girassol traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é, claro, um bis cheio de surpresas que serão desvendadas com a estreia da turnê.Mais do que revisitar o repertório de Cássia, Ana faz uma viagem pessoal no tempo. A turnê é uma conexão direta com a jovem garota mineira, que aos 16 anos ouviu Cássia pela primeira vez, apaixonou-se e nunca mais deixou de ser fã de camiseta, como se define. A influência de Cássia no DNA de Ana extrapola o universo artístico e tem profundidade no âmbito pessoal. Foi Cássia, a primeira figura pública assumidamente bissexual, que serviu de espelho para que a ainda jovem mineira também se entendesse e futuramente se tornasse referência para tantas pessoas quando o assunto é sexualidade.