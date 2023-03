Projeto Sapateando sem Fronteiras tem inscrições abertas para master class e oficinas sobre sapateado

O projeto Sapateando sem Fronteiras e o dançarino Leonardo Dias oferecem uma master class aberta a todos e uma oficina prática para sapateadores experientes nas linguagens do sapateado. Na oficina, haverá a participação de Gustavo Rosa, na percussão. A master class acontece nesta sexta-feira (31), às 19h30min. E no sábado (1) e domingo (2), das 16h Às 18h, são oferecidas oficinas. As atividades gratuitas acontecem na Tanguera Estudio de Danza (Rua Comendador Coruja, 380) e tem inscrições abertas pelo Instagram do projeto. Produzido e idealizado pela Tanguera Estudio de Danza, tradicional espaço de danças da cidade, o Sapateando Sem Fronteiras vai encerrar suas atividades no dia 16 de abril, com um espetáculo reunindo todos os artistas presentes numa jam session, onde sapateadores e músicos promovem uma confluência de estilos ao público participante. Essa apresentação, no Teatro Hebraica, será seguida de uma mesa redonda mediada por Airton Tomazzoni. Todas as atividades são abertas e gratuitas.