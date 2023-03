Sala Qorpo Santo recebe o espetáculo Enquanto o Nosso Tempo Não Acaba, com reflexões sobre a permanência e o tempo

Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), às 20h, e no sábado (1), às 17h, na Sala Qorpo Santo (Av. Paulo Gama, s/n), acontecem as apresentações do espetáculo teatral Enquanto o Nosso Tempo Não Acaba, atividade da Mostra DAD 25 anos. Com entrada franca, o espetáculo conta com a direção de Franco Mendes e o elenco traz as atrizes Julia Kieling e Juliana Strehlau. A peça nos traz uma reflexão sobre a permanência e o tempo: o tempo passa, a vida acontece, muitas pessoas entram em nossas vidas e muitas saem. Mas e quanto aquelas que ficam? Há quem fique em nosso presente, há quem fique em nosso passado, há quem fique em ambos, habitando nossa vida e nossa memória. Ao longo de várias décadas, acompanhamos a história da amizade de duas mulheres, e como uma permanece e participa dos grandes momentos da vida da outra, apesar daquilo que fica para trás.