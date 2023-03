Grupo de Canto Sol de Si apresenta espetáculo com composições de mulheres no Museu do Trabalho

Para fechar o mês dedicado às mulheres, suas lutas e conquistas, o Grupo de Canto Sol de Si estreia em Porto Alegre o espetáculo Composição Feminina: A Mulher na Canção Brasileira. As duas apresentações acontecem na sexta-feira (31) e sábado (1), às 20h, no Teatro do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com opção de desconto para estudantes, professores e maiores de 60 anos.Formado por 30 cantoras, o Sol de Si vai levar ao palco 16 canções com arranjos inéditos criados especialmente para o espetáculo. O show é uma homenagem às compositoras da MPB e reúne um repertório exuberante que evidencia a força da mulher na música brasileira. O espetáculo é resultado de quatro anos de trabalho, incluindo o período da pandemia, entre pesquisa, escolha de repertório, arranjos e ensaios.