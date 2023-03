Danilo Cutrim apresenta primeiro álbum da carreira solo nesta sexta (31)

Danilo Cutrim apresenta Azul, álbum de estreia de sua carreira solo, nesta sexta-feira (31) no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Depois do consagrado pop punk do Forfun, o artista mais uma vez se renova em sua multiplicidade, mas dessa vez sozinho. O show começa às 21h e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 20,00.Música popular brasileira é genuinamente o que propõe Danilo neste trabalho, que viaja desde balanços como Somos Um, single de estreia, ritmos afro-brasileiros na suingada e crítica Vai Cair e no ijexá Encontro de Almas, no forró à lá Gilberto Gil em Falar com Deus e finalmente até o samba e a bossa nova em Ao Lado Teu e Meu Jardim. O álbum, com 12 faixas, já está disponível nas plataformas digitais.