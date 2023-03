Clarissa Ferreira apresenta show LaVaca no Espaço 373

Nesta sexta-feira (31), a multi-instrumentista e compositora Clarissa Ferreira sobe ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) com o show LaVaca. A apresentação traz canções autorais da artista, que têm como mote a pampa, as relações com a natureza e a mulher gaúcha, além das composições, Clarissa também apresenta poesias musicadas de Mário Quintana, Angélica Freitas e Maria Gabriela Saldanha. O espetáculo tem início às 21h e os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 35,00.Acompanhada de Ana Matielo (violão), Bibiana Turchiello (violino), Gabi Vilanova (viola), Lucas Ramos (percussão), Luyra Dutra (violoncelo) e Tamiris Duarte (contrabaixo), a performance alia música e pesquisa, abordando questões que repensam o regionalismo gaúcho nos espaços sociais e na geografia local. LaVaca alia tradição e modernidade, trazendo a linguagem da música sulina, inclusiva e contemporânea e versando sobre o presente, através do uso de instrumentos acústicos e arranjos camerísticos de violões, violinos e percussões.