Diretora de "A fábrica de pandemias" estará em Porto Alegre

No próximo sábado, dia 1º de abril, o Centro Histórico Cultural da Santa Casa, em parceria com a Aliança Francesa, recebe Marie-Monique Robin em Porto Alegre para o lançamento do seu último filme, "A fábrica de pandemias", uma produção que conta com a atriz Juliette Binoche como porta voz e ponte entre os cientistas e cidadãos envolvidos na realização do documentário.

Em seu novo filme "A fábrica de pandemias", Marie-Monique reúne 62 cientistas do mundo todo que chegaram à conclusão de que as pandemias atuais (como de Ebola, AIDS, Zika, Chikungunya e SARS) são provocadas diretamente pela atividade humana de destruição da biodiversidade.



De acordo com a investigação de Robin, o desmatamento contribui para a emergência de novas doenças infecciosas porque animais portadores desses patógenos são forçados a se deslocar e se aproximar de fazendas industriais e regiões onde vivem humanos.



Estes animais também viajam o mundo todo como consequência da globalização e importações, carregando o vírus consigo para ambientes novos. Os cientistas são categóricos: a atividade predatória humana causará nos próximos anos uma epidemia de pandemias que culminará em um confinamento crônico.

Além disso, o documentário alerta sobre os riscos do afastamento do ser humano de ambientes rurais biodiversos, onde o convívio com animais e plantas durante os dois primeiros anos de vida aumenta a exposição a agentes patógenos e micróbios que protegem a flora intestinal e fortalecem o sistema imunológico.



Segundo estudo publicado na revista Nature, essa é uma das razões para a menor taxa de letalidade da pandemia de Covid-19 em áreas rurais de países da África, Ásia e América Latina em comparação com grandes centros e capitais ocidentais.

Após a projeção, acontece um bate-papo entre a diretora francesa Marie-Monique Robin e a convidada Ana Luíza Azevedo, cineasta gaúcha, com tradução simultânea e aberto ao público.

Sobre as palestrantes



Marie-Monique Robin já recebeu diversos prêmios e condecorações pela contribuição social de seus curtas e longas-metragens, como "Cuba si, Cuba no" (1990), "Ladrões de Órgãos" (1993), "Totura: made in USA" (2011), nos quais faz denúncias sobre a tortura nos EUA, as ditaduras na América do Sul, os percalços da luta contra a pedofilia, tráfico de órgãos e as práticas nocivas da multinacional Monsanto, líder mundial em transgênicos e agrotóxicos. Entre 40 obras audiovisuais e cerca de 15 livros publicados, a jornalista tem mais de 30 anos dedicados a investigar e denunciar injustiças sociais e ameaças ao equilíbrio ecológico do planeta.



Ana Luíza Azevedo é uma cineasta gaúcha, integrante da Casa de Cinema de Porto Alegre, que já foi assistente de direção de diretores como Jorge Furtado, Carlos Gerbase e Carlos Reichenbach. Como roteirista e diretora, Ana Luíza realizou curtas-metragens e especiais de televisão, tendo sido premiada em vários festivais nacionais e internacionais. Seu filme "Três minutos" foi o único representante brasileiro na mostra competitiva de curtas do Festival de Cannes 2000.



O evento acontece no CHC Santa Casa, no dia 1º de abril, sábado, às 16h30, com entrada gratuita e tradução simultânea.