Adrieli Sperandir estreia o show Primavera Brasileira no Teatro Bruno Kiefer da CCMQ nesta sexta-feira (31)

Estreia nesta sexta-feira (31), às 21h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o show Primavera Brasileira, de Adrieli Sperandir. A jovem cantora, que tem como maior influência a música brasileira, busca em seu trabalho referenciar os grandes clássicos da MPB, sempre com roupagens modernas e atuais. O espetáculo tem entrada franca, com distribuição de senhas a partir das 18h30min, no local.Neste show, Adriele estará acompanhada de Adriano Sperandir, Cristian Sperandir, Andrei Sperandir, Caio Maurente e Bruno Coelho. A produção musical é de Adriano Sperandir. Em 2018, a artista foi vencedora de um dos maiores festivais da América Latina, o Musicanto Latino-Americano, levando para casa os prêmios de melhor intérprete e primeiro lugar. Também, no mesmo ano, conquistou o primeiro lugar do festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo.