Show Elas por eles fecha mês da mulher com homenagem de cantores a mulheres da música

Encerrando o Mês das Mulheres, Dudu Sperb (voz), Nico Bueno (baixo), Antonio Flores (guitarra) e Fernando Sessé (percussão) prestam homenagem às compositoras brasileiras com o show Elas por Eles. A apresentação acontece nesta quinta-feira (30), às 21h, no Tablado Andaluz (Av. Venâncio Aires, 556). Os ingressos custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (51) 99873.8089.O repertório do show contempla obras de 17 compositoras e traz canções como Shangrilá (Rita Lee / Roberto de Carvalho); Vai saber (Adriana Calcanhoto); Alvorecer (D. Ivone Lara/Délcio Carvalho); Flor de ir embora (Fátima Guedes), entre muitas outras compositoras como Dolores Duran, Angela Ro Ro, Sueli Costa, Ceumar, Alice Ruiz, Marina Lima e Ana Terra. De Chiquinha Gonzaga até os nossos dias, as mulheres têm presença marcante e fundamental na história da música brasileira. Entretanto, sobretudo como criadoras, elas são muito menos lembradas que os homens. O espetáculo Elas por Eles busca justamente explorar um pouco desse vasto legado, numa performance de formato inusual ao apresentar quatro homens interpretando trabalhos de algumas dessas importantes artistas.