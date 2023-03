Sarau da Oficina de Poesia e Declamação celebra o Dia Mundial da Poesia nesta terça

Nesta terça-feira (28), o escritor Alcy Cheuiche e a psicanalista e poeta Laura Benites promovem o Sarau da Oficina de Poesia e Declamação, em celebração ao Dia Mundial da Poesia (21 de março). Aberto ao público em geral, o encontro será às 19h30min, pela plataforma Zoom. Informações sobre o Sarau e a Oficina podem ser obtidas com Ana Helena Rilho pelo e-mail [email protected] ou (51) 99703-8175 (whatsapp). Além disso, estão abertas as inscrições para a nova turma da Oficina Arte de Escrever e Declamar Poesia com Alcy e Laura. A próxima edição inicia no dia 2 de maio, com aulas às terças-feiras, das 19h às 21h, também via Zoom. É possível participar a qualquer tempo, visto que a oficina é trabalhada por módulos. Os ministrantes explicam que a poesia, como o conto, o romance e o teatro, tem suas técnicas essenciais. Mas não basta escrever um poema, é preciso saber declamá-lo, como quem canta uma canção.