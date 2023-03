Fantomaticos se apresenta no Ocidente Acústico nesta quinta-feira (30)

Na próxima quinta-feira (30), às 21h, os Fantomaticos retornam ao Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) para integrar a programação do projeto Ocidente Acústico, que em 2023 completa 25 anos de existência com programação especial. A banda apresenta seu quarto álbum de estúdio, Esquinas, lançado em 2020 e até agora com poucas execuções ao vivo, além de outras canções marcantes na trajetória do grupo. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 20,00. Esquinas começou a ser gravado ainda em 2019, quando se isolaram em um sítio na Serra gaúcha. De volta a Porto Alegre, focaram no processo de finalização das canções. Devido à pandemia, o material foi finalizado à distância, cada um em sua casa. Na medida que iam ficando prontas, as músicas foram lançadas de single em single. Formada em 1999, a banda hoje tem como integrantes André Krause (baixo e vocais), Augusto Stern (guitarra e vocais), Guilherme Fialho (guitarra e vocais), Pedro Petracco (bateria e vocais) e Rodrigo Trujillo (teclado e vocais).