3º Festival Meu Mundo Azul reúne grandes nomes da música neste domingo (2)

Neste domingo (2), dia Mundial de Conscientização do Autismo, grandes nomes da música gaúcha se reúnem para arrecadar recursos para a construção, na capital gaúcha, da sede do Projeto Angelina Luz, que acolhe autistas e suas famílias. O 3º Festival Meu Mundo Azul reúne os artistas para um show que começa a partir das 19h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 pelo Sympla ou convite impresso direto com o Projeto social Angelina Luz. No local e no dia do show, o valor será de R$ 40,00.A terceira edição do Festival Meu Mundo Azul terá shows de Serginho Moah, Marginal Zero, 50 Tons de Pretas, Bibiana Petek, Otto Gomes, Visionários – Tributo CBJR, além de participações especiais de Rafael Malenotti e Marcos Petry. Os recursos arrecadados através da venda de ingressos serão destinados à finalização da sede, que fica na Avenida Salvador França, em Porto Alegre. A primeira edição do festival ocorreu em 2021 e a segunda em 2022, ambas no Bar Opinião, apoiadora da iniciativa. Todos os artistas participam sem cachê do evento.