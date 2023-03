Maneva traz o melhor do reggae em show no Opinião

Grande nome do reggae nacional, a banda Maneva apresenta tour comemorativa de 18 anos de carreira com muito alto astral nesta sexta-feira (31), no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). A setlist conta com hits como Pisando Descalço, Saudades do Tempo, Seja pra Mim e muito mais. Os ingressos estão à venda na Sympla, por a partir de R$ 115,00.Para o show no Opinião, o grupo promete um verdadeiro espetáculo cheio de energia, liberdade e amor. Sucesso em todo o país, a banda vem colhendo os bons frutos da carreira vitoriosa, que que tem a GTS, a Base 4, a MNV Produções e a Universal Music frente à gestão. Maneva coleciona prêmios, incluindo 1 single de diamante, e a indicação ao Grammy Latino com Lágrimas de Alegria na categoria Melhor canção em língua portuguesa. A banda também faz parte do seleto time Top 200, que aponta a banda como um dos artistas mais ouvidos no Spotify.