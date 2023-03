Casa de Cultura Mario Quintana recebe a mostra Terra úmida em chão de asfalto que ilustra a potencialidade de ambientes inóspitos

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) apresenta a instalação Terra úmida em chão de asfalto, dos artistas Luísa Prestes e Wagner Mello. Com curadoria de Pâmela Zorn e Vitória Morlin, colaboradoras da CCMQ, a exposição abre o calendário de 2023 do projeto Espaço-Experimento, chegando a sua 6ª edição. A mostra é constituída por uma conjugação entre as poéticas exploradas pelos artistas, estabelecendo uma intersecção entre suas proposições estéticas. A visitação acontece de terça a domingo, das 10h às 20h, com entrada franca. A mostra instiga a percepção para o potencial criativo existente em espaços muitas vezes considerados inóspitos, dessa forma, a exposição ocupa o Jardim de Inverno da Casa de Cultura Mario Quintana instaurando uma reflexão sobre cuidado e rigidez, materializada a partir do acesso à conhecimentos ancestrais ou obtidos por meio de uma relação com a natureza. Formada por objetos, matérias orgânicas, fotografias e pinturas em campo expandido, a instalação apresenta-se como um espaço simbólico aberto à cura e ao acolhimento dos visitantes, onde as formas, as cores e os elementos emaranham-se uns aos outros, provocando novos sentidos e configurações.