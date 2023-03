Capital terá Centro Cultural Açoriano na biblioteca municipal

O prefeito Sebastião Melo assinou neste sábado (25) protocolo para criação do Centro Cultural Açoriano. A instituição será instalada em um espaço junto à Biblioteca Municipal Josué Guimarães, localizada no Centro Municipal de Cultura, a partir de materiais doados pelos açorianos à prefeitura."Dois pilares marcam uma nação: a educação e a cultura. Os dois são capazes de elevar a alma de cidades como a nossa Porto Alegre, onde 60 casais açorianos iniciaram a povoação há 251 anos. Teremos um espaço para reforçar ainda mais os laços históricos, com o intuito de valorizar as nossas relações e de divulgar as culturas", disse Melo.AçorianosEm 2023 se completam 251 anos da chegada dos primeiros 60 casais açorianos que iniciaram a povoação de Porto Alegre. A ocupação do Sul do Brasil começou há 270 anos, com portugueses oriundos tanto do continente quanto do arquipélago da Madeira e dos Açores. Em dezembro de 1751 chegaram pelo porto de Rio Grande os primeiros casais, segundo o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas.