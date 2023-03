Longa-metragem gaúcho "Além de Nós" é estreia nos cinemas brasileiros

Dirigido por Rogério Rodrigues, o longa-metragem gaúcho Além de Nós chega às salas do Estado neste final de semana. Em formato de road movie, a trama tem início quando Leo (Miguel Coelho), um jovem peão de fazenda do Sul, encontra uma foto e uma carta. É o necessário para ultrapassar os limites do mundo que conhece, em uma jornada para atender ao último pedido de seu pai.

A trilha será percorrida ao lado do tio, Artur (Tiago Lacerda), um homem de espírito livre com dificuldade de conviver no ambiente conservador em que vive. No caminho desconhecido para o Rio de Janeiro, Leo precisa reaprender a conviver com o tio, de quem discorda totalmente sobre a forma de ser e de viver.

O elenco conta ainda com Ingra Lyberato, Naruna Costa, Ida Celina, Duda Menegheti, Marcos Verza, Nestor Monastério, Clemente Viscaíno, entre outros nomes.

Será o longa-metragem de estreia do diretor Rogério Rodrigues para as grandes telas. A principal motivação do cineasta - que também assina o roteiro com Romir Rodrigues e Ulisses Motta - foi a vontade de contar uma história relacionada com a cultura da sua região e que pudesse despertar reflexões acerca de quem somos e o que está além da nossa visão de mundo. Tendo como eixo a relação e conflitos dos dois personagens principais, tio e sobrinho, a trama torna-se uma história com temática universal.

Rodado em catorze cidades de cinco estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia), o filme tem cenas em locais que fazem parte da história e da cultura nacional, como o Palácio do Catete, no Rio, e a tradicional prova do Issao, rodeio que acontece na arena coberta do Rancho Quarto de Milha em Presidente Prudente, no interior paulista. Assinada por Renato Falcão (de A Era do Gelo 4, Rio e Rio 2), a fotografia emoldura as mudanças e desafios enfrentados pelos personagens.