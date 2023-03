Exposição apresenta desenhos inéditos de Iberê Camargo

No dia 15 de abril, a Fundação Iberê inaugura uma exposição com desenhos do pintor que dá nome à instituição. A iniciativa de mostrar esses trabalhos, muitos deles jamais ou raramente expostos, é da artista Vera Chaves Barcellos, que assina a curadoria da mostra. Além de lançar luz sobre a produção do pintor, Iberê Camargo: Desenhos será uma imersão no processo criador do artista e no ser humano que ele foi.

Dos mais de 3,7 mil trabalhos disponibilizados pelo acervo, a artista escolheu 163. O apanhado inclui desenhos da figura humana - desde estudos de aprendizagem, do início da carreira do artista, e que retornaram no início dos anos 1980 até o final de sua vida; retratos de homens e mulheres - acadêmicos, expressionistas da década de 1980 e de diversas épocas de sua companheira, Maria Camargo; autorretratos que atravessam a vida de Iberê; paisagens; carretéis e desenhos da sua última fase. Para a curadora da mostra, o desenho é a mais espontânea e, talvez, a mais reveladora das formas de expressão de Iberê.



“Tive a consciência de que a maioria das mostras realizadas até agora na Fundação se concentrou principalmente na pintura de Iberê Camargo, sem dúvida, a sua maior contribuição para a arte brasileira, seguida de perto por sua extensa produção de gravura, especialmente a gravura em metal. Como vários outros curadores, primeiramente, pensei em organizar uma mostra de suas pinturas, já que esta seria sua expressão máxima, a mais cultuada e certamente a mais nobre. Mas ao deparar com seus desenhos, optei por estes. (...) Constatei que neles poderia haver uma maior revelação de quem fora Iberê Camargo, em todos e extremamente variados momentos de seu inquieto e conturbado temperamento. Seria possível um processo analítico de sua personalidade e psiquismo por meio unicamente de seus desenhos, desvendando seus valores e suas certezas, suas obsessões, seus traumas, seus medos e seus fantasmas”, escreve Vera para o catálogo da exposição.