Projeto 'À Luz da Memória' leva projeções mapeadas a prédios icônicos de quatro cidades gaúchas

Histórias da Capital e de outras três cidades gaúchas serão contadas por meio de projeções mapeadas em prédios icônicos, como forma de destacar a importância da preservação do patrimônio cultural. A iniciativa, denominada À Luz da Memória: Patrimônio em Evidência acontece a partir deste domingo, convidando o público a uma viagem lúdica ao passado destes municípios. Com patrocínio da CEEE Grupo Equatorial, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC-RS), o projeto contempla, além de Porto Alegre, também Rio Grande, Pelotas e Bagé.

Reunindo tecnologia e linguagem audiovisual, a narração das histórias de cada cidade será feita por meio de uma espécie de filme montado com fotografias antigas, animação 3D, música e efeitos especiais - a exemplo da reprodução do apito da fábrica Nova Rheingantz, cujo prédio se mantém erguido, em Rio Grande. As projeções ocorrerão ao longo da noite, com intervalos, acompanhadas de intérprete de Libras, e iluminando os prédios por duas noites seguidas.

Além do complexo tombado em Rio Grande (localizado na avenida Rheingantz, 203, Parque Residencial Coelho), a arquiteta Simone Neutzling - idealizadora da ação - escolheu as estruturas do Memorial do Rio Grande do Sul (Rua Sete de Setembro, 1.020, Centro Histórico), em Porto Alegre; do Theatro Sete de Abril (Praça Cel. Pedro Osório, 152, Centro), de Pelotas; e da Antiga Estação Férrea (rua Caetano Gonçalves - Centro) de Bagé para reverenciar, de maneira lúdica e informativa, chamando a atenção das comunidades de cada localidade.

"Acreditamos que essa união entre tecnologia e o antigo por meio da experiência virtual contribui à fruição da obra concreta, atraindo públicos que, de outra forma, não se interessariam pelo tema da preservação", comenta Simone, que está à frente da empresa Perene Patrimônio Cultural, realizadora da ação. "A intervenção efêmera instiga a percepção do bem de forma diferente, transmitindo informações de maneira poética e lúdica a um público diverso".

Somando mais de 20 anos de atuação em projetos e obras de restauração, Simone é doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, mas buscou a ajuda de historiadores, equipe de educação patrimonial, e produções locais para a execução da iniciativa. "Trata-se de valorizar nossa herança cultural", destaca a produtora executiva do projeto, Roberta Mana. "As projeções iniciarão sempre ao entardecer e terão cerca de 10 minutos, sendo compostas especificamente para aquelas cidades."

O público poderá conferir a ativação no Memorial do Rio Grande do Sul, celebrando o aniversário da cidade, nos dias 26 e 27 de março. Em Rio Grande, as projeções acontecem nos dias 19 e 20 de maio; seguindo para Pelotas (7 e 8 de julho) e finalizando em Bagé, nos dias 15 e 16 de julho. "Todos os prédios são tombados em nível estadual ou federal, de fácil acesso à população, onde a atividade poderá receber um grande público", destaca Roberta. Ela observa que um dos principais objetivos é conscientizar a população mais jovem sobre a importância da preservação do patrimônio cultural.

"Entendemos a importância de incentivar pessoas em idade escolar a pensarem sobre o que é patrimônio imaterial, contando, de maneira informal, a história de cada cidade e seu respectivo prédio", destaca Roberta. Os pontos eleitos terão temáticas distintas, e contam com um roteiro original produzido pelos historiadores Darlan Marchi e Olívia Nery.

Antigo prédio dos Correios, o Memorial do RS, em Porto Alegre, recebeu a temática comunicação, para dar foco às mudanças da tecnologia que nos conecta. Em Rio Grande, o prédio da Nova Rheingantz, uma das primeiras fábricas de tecido do Brasil, será local de debate sobre relações de trabalho.Como não poderia deixar de ser, o Theatro Sete de Abril, em Pelotas, será lembrado sob a temática da Cultura; e, em Bagé, as projeções na fachada da sede da Antiga Estação Férrea Trazer irão trazer à tona a questão dos transportes, e as invenções e mudanças que impactaram a nossa sociedade. Além desta imersão histórica, outras ações de Educação Patrimonial serão desenvolvidas nos municípios, como a realização de oficinas nos prédios relacionados ao projeto, além de murais colaborativos e exposições (mais informações pela página do Arquipélago Cultural no Instagram).