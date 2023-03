Noite dos Museus anuncia data de sua sétima edição

O Noite dos Museus já tem data confirmada para 2023. Em sua sétima edição, o evento que bateu mais um recorde em 2022, reunindo cerca de 180 mil pessoas nas instituições culturais e nas ruas de Porto Alegre, voltará a acontecer no dia 20 de maio abrindo diversos espaços da cidade para visitação gratuita e em horário inusitado, com atividades que unem artes visuais, música e performances cênicas.



No dia, também haverá a inauguração de uma exposição permanente, nos Jardins do DMAE (Av. 24 de outubro, 200), que será concebida coletivamente através de um edital público. Para compor a fotogaleria de grandes dimensões, serão selecionados 30 trabalhos que tenham como tema as pessoas e as paisagens urbanas da capital gaúcha. Podem participar fotógrafos profissionais, artistas visuais, coletivos e produtoras artísticas de todo o Rio Grande do Sul.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de abril pelo site noitedosmuseus.com.br , com o envio de no mínimo três e no máximo cinco fotografias coloridas ou em preto e branco. Os vencedores receberão uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 1.500,00. A seleção das obras será feita pelo conselho artístico do Noite dos Museus, utilizando critérios como qualidade artística, capacidade técnica, composição, forma, unidade, originalidade e criatividade, assim como coerência entre o ensaio fotográfico e o tema proposto, analisando também o currículo do participante.