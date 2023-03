Peça Sobrevida tem apresentação gratuita em Porto Alegre nesta quarta (29)

Sucesso de público na Capital, a peça Sobrevida volta aos palcos para uma apresentação gratuita no Teatro Renascença (Avenida Érico Veríssimo, 307), nesta quarta-feira (29), às 20h, encenando uma história autobiográfica sobre quem vive com HIV. Os ingressos antecipados já estão esgotados, mas é possível tentar um lugar na hora do espetáculo, em casos de desistência. A sessão faz parte da turnê que está circulando pelos municípios do Rio Grande do Sul onde mais ocorrem casos do vírus. Combinando apresentações com bate-papos entre público, elenco e agentes de saúde de cada local, o projeto já passou por São Leopoldo e ainda terá estreias em Alvorada, Gravataí, Viamão, Canoas, Novo Hamburgo, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria e Bagé em datas a serem confirmadas.