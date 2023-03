Galeria Tina Zappoli promove evento sobre a vida e a obra de Artemisia Gentileschi

A Galeria Tina Zappoli e a Art Destination promovem um encontro com a historiadora e produtora cultural Cristine Tedesco, nesta terça-feira (28). Ela é autora do livro Artemisia Gentileschi: trajetória biográfica e representações do feminino, que conta a história e discute a obra de uma das maiores pintoras do Barroco Italiano. O evento começa às 17h, na Galeria (R. Cel. Paulino Teixeira, 35), e tem ingressos a R$ 150,00 que incluem uma cópia autografada da obra.

Várias dimensões do feminino podem ser apreciadas no livro e nas representações visuais da artista. Cristine Tedesco é Doutora em História e atua como produtora cultural, professora de história da arte e curadora. Ela estudou incansavelmente por anos Artemisia Gentileschi. No livro, Cristine enfoca os porquês de seu apagamento histórico, que somente a partir do séc XX tem sido reconhecido e valorizado.