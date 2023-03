3ª Feira Gráfica de Quadrinhos abre inscrições para expositores

Nos dias 6 e 7 de maio, das 13h às 19h, a Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) promove a 3ª Feira Gibizeira, com exposição, oficinas, bate-papos e venda de HQs. A curadoria é de Guilherme "Smee" Miorando, pesquisador dos quadrinhos e incentivador da Gibiteca. O evento tem inscrições abertas para expositores até o dia 10 de abril, pelo link. As mesas para expositores estarão disponíveis a R$ 60,00 por expositor, e a entrada para a participação do público será gratuita.Guilherme Smee explica que a Gibizeira é uma feira de quadrinhos e humor gráfico que tem como direcionamento dar destaque para a produção desse tipo de material, principalmente aquele realizado no RS. O evento é resultado do sucesso das edições anteriores da Gibizeira que lotaram os salões da BPE. Congregando quem consome, quem produz e quem ama quadrinhos, a feira auxilia o fomento da cena da nona arte.