CHC Santa Casa recebe espetáculo infantojuvenil inspirado em Frankenstein

Integrando a programação do Porto Alegre em Cena, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe no próximo sábado (25), às 16h, o espetáculo infantojuvenil [email protected] - Uma história em pedacinhos. Produzida pelo coletivo Projeto GOMPA, a peça aborda questões como solidão, bullying, amizade, criatividade e aceitação das diferenças, trazendo ainda recursos de ciências e ilusionismo. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis no site do Festival.Em cena, Victor Frankenstein é um jovem esquisito e solitário que, quase sem querer, acaba criando alguém para lhe fazer companhia, desafiando os limites da ciência. No entanto, a Criatura não sai exatamente como ele queria. Victor precisa entender que [email protected] tem vontades próprias e é bem diferente do que ele imaginava, mas que isso não era ruim, ao contrário, era uma coisa divertida. Assim, eles vivem juntos grandes aventuras e passam a aceitar suas diferenças.