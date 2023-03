Praça Salomão Pires, no Arquipélago, recebe atividades do teatro do Levanta FavelA

O bairro Arquipélago recebe, neste final de semana, duas ações do projeto Teatro de Rua Pra Resistir e Pra Lutar, da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA. No sábado (25), às 16h, será realizada a oficina de teatro na Colônia de Pescadores, no Arquipélago (Rua Nossa Senhora da Boa Viagem). Interessados a partir de 13 anos podem se inscrever no local. Já no domingo (26), às 16h, na Praça Salomão Pires, também no bairro Arquipélago, será apresentado o espetáculo, Maria, Suas Filhas e Seus Filhos. Os dois eventos têm entrada franca.Escrita e dirigida pelo grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA, o texto é baseado na peça Maria e seus Cinco Filhos, do dramaturgo catarinense João Siqueira. Com forte conteúdo de crítica social, a montagem busca promover reflexões sobre as desigualdades sociais e seu impacto no cotidiano das pessoas, narrando a trajetória de uma família de retirantes ao longo dos anos.