Espetáculo infantil tem duas sessões neste fim de semana no Espaço Cuidado que Mancha

O espetáculo infantil Cuidado que Ronca tem duas sessões neste fim de semana (25 e 26), às 16h. A peça será apresentada no Espaço Cuidado que Mancha (Rua Damasco, 162) com ingressos a partir de R$ 20,00 disponíveis na plataforma Sympla. Baseada no livro/cd homônimo (Editora Projeto), a montagem passeia por diversos ritmos brasileiros e do cone sul, como chacarera, marcha-rancho, samba, toada e xote. São 21 canções de ninar de Raquel Grabauska e Gustavo Finkler ilustradas pelas aquarelas, recortes e colagens de Renata Mattar. Cuidado que Ronca reúne, em seu elenco, Bárbara Borges, Claudio Veiga e Raquel Grabauska. O espetáculo foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura através do patrocínio da Petrobrás. Com um longo histórico de produções artísticas para crianças na área musical e de radioteatro, esta é a primeira vez que a troupe porto-alegrense se dedica ao universo dos bebês.