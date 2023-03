Zezé Di Camargo e Luciano trazem os maiores sucessos para o palco do Araújo Vianna

Neste sábado (25), Zezé Di Camargo e Luciano sobem ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) em um show que promete ser uma verdadeira viagem no tempo pelos sucessos da dupla. A turnê É o amor chega a Porto Alegre recordando clássicos como No dia em que eu saí de casa, Você vai ver e Pra não pensar em você. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.



Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que É o Amor se consagrou de Norte a Sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da música brasileira. Por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no

quebra-cabeça da vida da gente.