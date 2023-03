Premiado espetáculo 90 Ceias volta em cartaz no Teatro de Arena

Após um hiato de três anos por conta da pandemia, 90 Ceias volta em cartaz para apenas duas apresentações no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835), neste fim de semana (25 e 26 de março). A peça coloca em cena três gerações de uma mesma família durante o ritual natalino, acompanhando a trajetória dessa casa de matriarcas atravessada por fatos do contexto brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com os valores variando a partir de R$20,00.O público é convidado para as ceias, vivendo de perto os rituais, as músicas, as comidas e os momentos emocionantes que marcam essa história. Dessa forma, 90 Ceias é um convite para os espectadores de todas as idades reviverem suas lembranças, compartilhando junto aos atores a inevitável passagem do tempo. A peça, que estreou em 2017, surgiu dentro do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, espaço com trajetória consolidada na formação de artistas gaúchos. Em 2018 o espetáculo ganhou o Prêmio Açorianos nas categorias Melhor Espetáculo Revelação e Melhor Direção Revelação. Em janeiro de 2020, participou do Festival Porto Verão Alegre.