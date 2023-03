Músico Henrique Morales desembarca em Porto Alegre para apresentar o álbum Alô Brasil

Neste sábado (25), às 21h, o músico Henrique Morales retorna ao Estado para apresentar o disco Alô Brasil (2021), com composições do pianista Fernando Corona, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). Para este show, o guitarrista e intérprete estará acompanhado por Luiz Mauro Filho (piano), Nico Bueno (baixo), Mano Gomes (bateria) e Bruno Silva (trompete). Ingressos (a partir de R$ 35,00) no Sympla. Natural de Dom Pedrito, em 2007 se mudou para Auckland (Nova Zelândia). Integrou a banda neozelandesa Batucada Sound Machine, com a qual gravou o segundo álbum do grupo, Don't Keep Silent, e fez inúmeras turnês na Espanha, Portugal, Holanda, Alemanha, Suíça, Hungria, Sérvia, Bélgica, Inglaterra, Áustria, Coréia do Sul, Cingapura e Austrália.