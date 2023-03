Peça Asfixia sobe ao palco da Sala Qorpo Santo neste fim de semana

A Sala Qorpo Santo, no Campus Central da Ufrgs (Av. Paulo Gama, s/n), recebe o espetáculo Asfixia, estágio de atuação de Renê de Palma e estágio de direção de Henrique Strieder. As apresentações são nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), às 20h, e sábado (25), às 17h. A entrada para os espetáculos é gratuita, com fichas distribuídas 1h antes do início do espetáculo.



Com direção de Henrique Strieder, a peça traz a questão de morrer ou viver asfixiado. Com esta dualidade posta em jogo, seis enclausurados submetidos ao suplício da dor e condenados a dividir o mesmo espaço refletem sobre o sufocamento dos seus corpos e a falsa ilusão sobre o direito de escolha.