Rafael Guimaraens lança edição revisitada de Tragédia da Rua da Praia

Na semana comemorativa aos 251 anos de Porto Alegre, o escritor e jornalista Rafael Guimaraens lança a 3ª edição do romance Tragédia da Rua da Praia (Libretos, 2023). O evento literário, marcado para quinta-feira (23), às 19h, integra a programação do Festival Histórias do Paralelo 30. Antes da sessão de autógrafos, o autor participa do painel Literatura de realidade: Porto Alegre como tema, com mediação do jornalista Matheus Machado na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48). A entrada é franca.Porto Alegre é pródiga em conservar histórias insólitas ou surpreendentes, escondidas ou esquecidas no tempo, à espreita de quem as conte. O livro, em sua 3ª edição, conta um episódio marcante em setembro de 1911, quando A Rua da Praia foi testemunha de um audacioso assalto. Quatro estrangeiros misteriosos deixam um rastro de joias, dinheiro e sangue. Uma fuga alucinada pelas ruas do Centro da cidade. A pé, de carruagem, de bonde, na carroça do leiteiro.