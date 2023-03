OSPA mergulha no século XIX com obras da francesa Louise Farrenc e do russo Tchaikovsky

Dois grandes compositores do século XIX estão no próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. De um lado, o consagrado russo Piotr I. Tchaikovsky; de outro, uma compositora que está sendo redescoberta, Louise Farrenc. O concerto é neste sábado (25), às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501), com transmissão ao vivo pelo YouTube. Às 16h, o repertório é tema da palestra Notas de Concerto, com o flautista Leonardo Winter. Os ingressos já estão à venda no Sympla por valores entre R$ 10 e R$ 50.A maestrina paulista Natália Larangeira, sua estreia à frente da OSPA, vai reger duas peças do período romântico, com melodias facilmente reconhecíveis. Na segunda parte do concerto, a OSPA recebe o solista Gustavo Surgik, violinista brasileiro radicado na Alemanha que volta a se juntar à Sinfônica após três décadas, para a execução de Concerto para Violino, Op. 35, composto em 1878 por Tchaikovsky. Trata-se de um dos grandes concertos escritos para o instrumento, sugerido pelo próprio violinista para o programa deste sábado.