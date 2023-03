Grupo Inquilinas faz homenagem a Gal Costa na última Mistura Fina da temporada

Formado por compositoras da nova cena porto-alegrense, o grupo Inquilinas encerram a quarta edição do projeto Mistura Fina, na próxima quinta-feira (23), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n). Mel Souza, Paola Kirst, Thays Prado e Viridiana sobem ao palco para homenagear a voz da gigante Gal Costa, por meio de arranjos que transitam pela MPB, o rock e o alternativo. A entrada é franca. Contabilizando 140 apresentações, ao longo de quatro edições, a equipe de Mistura Fina se orgulha de manter uma programação com tamanha longevidade, diversidade e pluralidade, com amplo projeto de formação de plateia, que desde 2018 aumenta continuamente. Esta edição de Mistura Fina traz Arthur de Faria e Nanni Rios à frente da curadoria, que apresenta a diversidade da produção musical brasileira, garantindo o encontro entre a arte e o público. O Mistura Fina conta com o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás).