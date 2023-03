Ouvindo e aprendendo sobre Música Erudita

Projeto que combina bate-papos sobre arte com pequenos recitais, as Audições Comentadas de Música Erudita voltam à programação do Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Conduzidos pelos pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz, os encontros iniciam nesta quinta-feira, às 19h30min, tendo como tema a virtuosidade instrumental e vocal no Barroco. Ingressos, a partir de R$ 25,00, podem ser adquiridos no site do Instituto Ling.