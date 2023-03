Sarau Libretos acontece neste sábado (25) no Morro Santana

A Libretos Editora realiza no próximo sábado (25), das 10h às 18h, a segunda edição do Sarau Libretos, que visa a democratização e a promoção da leitura em diferentes bairros de Porto Alegre. O evento cultural com poesia, música, leitura, feira de livros e roda de conversa acontece na Biblioteca Comunitária Chocolatão / Cirandar (Rua Mario Juarez de Oliveira, 261). A entrada é franca.Participam do Sarau Libretos artistas como Marcia do Canto e Nina Nicolaiewsky, Fátima Farias, Chá Dafol, Guilherme Giugliani e Pâmela Amaro. Haverá transmissão em tempo real pelo Facebook e pelo Youtube da editora. A 1ª edição ocorreu no Morro da Cruz, em novembro, e estão previstos, ainda, encontros no Centro Histórico, Vila Bom Jesus e Restinga.