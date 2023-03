Aliança Francesa promove o evento Noite das Ideias nesta sexta (25)

A Aliança Francesa de Porto Alegre realiza a terceira edição local da Noite das Ideias, nesta sexta-feira (25), no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582). O evento, que tem sua quarta edição no Brasil e 8ª edição internacional, traz, nessa edição, a temática da máxima "Mais?", que ecoa o lema dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 - "Mais rápido, mais alto, mais forte - juntos") e se presta a uma grande variedade de abordagens. O evento acontece a partir das 15h e reúne Oficinas, Espetáculos e Debate de Ideias. A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição.Desde 2016, todos os anos, o Instituto Francês de Paris convida todas as instituições culturais e educacionais da França e do mundo inteiro a celebrar a livre circulação de ideias e troca de conhecimento. Em uma mesma noite, acontecem conferências, encontros, fóruns e mesas redondas, assim como exibições, apresentações artísticas, exposições, concertos e oficinas em torno de um único grande tema internacional. A ideia é misturar os diferentes campos do pensamento, das artes, das ciências e da sociedade.Nesta edição, a Noite das Ideias conta com duas oficinas de criatividade, que abordam técnicas como cerâmica, pigmentação natural e papel artesanal, refletindo sobre reciclagem e utilização de matérias primas naturais, oferecidas pela Ong Umbúntu Alvorada e pela Escola Municipal Porto Alegre. Além disso, o espetáculo Lampião e Maria Bonita, do grupo Mosaico Cultural, é inspirado no imaginário popular nordestino e mostra um recorte da história do cangaço, e um debate de ideias.