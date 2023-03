Música na Praça recebe show de Nati Tar no Bourbon Country

O Projeto Música na Praça recebe, nesta quinta-feira (23), a cantora e compositora Nati Tar. A cantora irá se apresentar no Bourbon Shopping Country (Av. Túlio de Rose, 80), trazendo a essência da MPB, do samba e do pop. A apresentação acontece na Praça de Alimentação do estabelecimento, das 19h às 21h e tem entrada franca. Devido à forte influência musical na família, Nati compõe desde os treze anos e estuda instrumentos e técnica vocal desde os oito. Ainda neste mês, a artista lançou seu primeiro single 'Posso Ser", carregando inspirações dos tons de brasilidade.