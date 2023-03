Museu da UFRGS recebe obras da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro

O Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277) recebe, nesta quinta-feira (23), a partir das 18h, o evento de abertura da exposição Esta coisa que pulsa, que traz obras dos frequentadores da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Na sexta-feira (24), acontece uma roda de conversa e mediação realizada pelos curadores, Barbara Neubarth, Blanca Brites, Mário Eugênio Saretta, Tatiane Silva e Vanessa Aquino. A visitação é gratuita e fica aberta até 7 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 12h e 13h30 às 17h. A Oficina de Criatividade do HPSP, criado em 1990, segue as premissas de Nise da Silveira, que inclui o uso da arte como ferramenta terapêutica. Como resultado, há um acervo com cerca de 200 mil peças em diversos suportes. Sendo um equipamento de reabilitação psicossocial da rede pública de saúde mental, a Oficina de Criatividade acolhe os artistas que chegam de mansinho e iniciam um novo momento em suas vidas. É quando diante da folha branca, com lápis, caneta, pincel e tinta, começam a dizer de si, diante de um outro que os acolhe. Saindo da clausura, Esta coisa que pulsa convida a problematizar questões sobre arte, liberdade, loucura e ativar saídas possíveis para a construção de outros referenciais sociais no resgate de vidas singulares.