Angra Fest acontece neste domingo e conta com as bandas Matanza Ritual e Viper

Unindo música, cultura e atitude, o Angra Fest realiza a sua quarta edição e sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) no próximo domingo (26), a partir das 17h30min. O Angra Fest é um festival idealizado pela banda Angra que volta ao circuito com a finalidade de apoiar a união do rock no país. Esta edição contará com as apresentações das bandas Angra, Matanza Ritual e Viper. Os ingressos estão à venda por a partir de R$ 45,00 na Sympla.Formado em 1991, Angra é conhecida por estar entre os maiores nomes do heavy metal brasileiro no mundo, tendo lançado álbuns aclamados e construído uma gloriosa carreira. Matanza Ritual é formada por um time de estrelas do rock nacional do porte de Jimmy London (vocal), Antônio Araújo (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Amílcar Christofáro (bateria). No Angra Fest o Ritual contará com o baixista Juninho (Ratos de Porão) substituindo Felipe Andreoli. O grupo vem para celebrar o ‘ritual insano’ que acontecia nos shows do Matanza. O Viper nasceu em 1985 e é considerada uma das grandes bandas de heavy metal nacional, eles lançaram recentemente o single Under The Sun, primeira canção inédita em 15 anos.