Quarto romance do autor gaúcho Fernando Favaretto é lançado nesta quinta (23)

O lançamento do quarto romance de Fernando Favaretto, Sacadas, pra quê? (Bestiário, 2023, 270 págs., R$ 62,00), será celebrado nesta quinta-feira (23), a partir das 18h30min, no Espaço 900 (Rua José do Patrocínio, 900). A sessão de autógrafos terá entrada franca.



Além da ocasião no local, a obra poderá ser adquirida ainda pelo site da editora Bestiário e na Livraria Raízes (Av. Cristóvão Colombo, 2199). Sacadas, pra quê? é um romance LGBTQIA+ sobre liberdade, solidão e alteridade com pano de fundo político, e tem como cenário a Capital dos gaúchos, que acolheu o autor quando ele saiu do Vale do Taquari em busca da formação em Jornalismo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o escritor seguiu suas pós-graduações e atua profissionalmente, também tem destaque na obra - assim como a própria Porto Alegre, suas ruas, seus shoppings, seus bairros, seus cinemas, seus bares e seus pontos emblemáticos.

Os principais fatos da história acontecem em novembro de 2018. Tudo começa quando Denson (um funcionário público de 30 anos que trabalha na Região Metropolitana) descobre, por acaso, que um rapaz com quem tinha ficado há uma semana, depois de meses conversando somente pela internet, está desaparecido. Envolvido com um taxista casado, Denson se aproxima do melhor amigo do sumido rapaz e, enquanto se vê envolto em novos problemas, vai sendo confrontado com questões antigas que precisam ser resolvidas. Enquanto bebem pelos bares de Porto Alegre e demonstram todo seu pessimismo e descrença com o futuro, Denson e seus amigos também repensam suas formas de amar, de desejar e de construir relações.

A obra está estruturada em oito capítulos, cada um dedicado a um dia da última semana de Feira do Livro em Porto Alegre, logo após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, que interfere diretamente no emocional dos personagens do enredo.