MARGS oferece oficina de fotoperformance neste fim de semana

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul realiza nesta sexta-feira (24) e sábado (25) a Oficina de Fotoperformance Corpo Pulsante como parte do Programa Público da exposição PULSE: Rogério Nazari e Telmo Lanes — Trajetórias 1976 – 2022, em exibição no Museu. A atividade será ministrada por Eslly Ramão e Gabriela Mattia. Partindo das fotoperformances de Telmo Lanes (1955), a oficina terá dois dias, ambos com início às 14h, realizados no Foyer Nobre (Praça Mal. Deodoro, s/n). Interessados devem se inscrever gratuitamente por este site. Ambas a oficina e a exposição são gratuitas. Na sexta-feira (24), a oficina oferece um momento teórico, trabalhando as definições e o histórico das práticas da fotoperformance. Esse momento teórico contará com uma visita mediada à exposição PULSE e com um espaço de discussão e apresentação de conceitos. No sábado (25), haverá um momento prático, onde os participantes terão uma experiência de criação de um trabalho pessoal, corporal e performático.