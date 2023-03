Noite latino-americana movimenta o Tablado Andaluz nesta quarta-feira

O Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556) oferece uma programação especial nesta quarta-feira (22). Será uma noite de música latino-americana com os músicos Rapha Madruga (violão e voz), Rodrigo Morales (violão e voz) e Tasso Canaparro (percussão e voz). No repertório, uma variedade de ritmos tipicamente latinos, como Rumba, Chamamé, Chacarera, Milonga, Bolero, Zamba, Candombe e Tango. O show contará com a participação de dança com Andréa Franco, Jeniffer Pedroso e Índio Guaracy.O couvert artístico custa R$ 20,00. Maiores informações e reservas pelos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809 ou pelas redes sociais do Tablado Andaluz.