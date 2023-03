Debate sobre mulheres quadrinistas acontece nesta sexta na Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190) retoma sua programação com o evento As quadrinistas: do início à consolidação da carreira, no Salão Mourisco da BPE. O evento traz um bate-papo acerca da ocupação feminina no universo dos quadrinhos e acontece nesta sexta-feira (17), às 18h30min. A entrada é gratuita.

Com mediação de Íriz Medeiros, a conversa é com as quadrinistas Fabiane Langona (Chiquinha), Camila Raposa e Mirele Oliveira. Durante o encontro haverá uma exposição projetada com destaques dos trabalhos das participantes. O evento, com curadoria de Guilherme Smee, faz parte da programação do Mês da Mulher e é destinado a quadrinistas e interessados no universo dos quadrinhos e da cultura pop. O objetivo é promover um debate acerca dos desafios enfrentados pelas mulheres para ocupar espaço em um mercado predominantemente masculino.