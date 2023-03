Museu do Hip Hop recebe evento de artes visuais neste sábado (18)

Neste sábado (18), a partir das 15h, o Museu do Hip Hop (Rua Parque dos Nativos, 545) recebe os artistas JA Dupont e Heloisa Hariadne para um evento de Live Paint-Mapping. Em parceria com a Aliança Francesa, os dois artistas produzirão uma arte em tempo real, incrementados com projeção de luzes. Além da performance artística, o evento conta também com uma oficina e uma batalha de breaking. A entrada é franca.