Teatro infantil Zé Rodrigues chega ao Bourbon Country

O shopping Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) inaugura um novo espaço dedicado a peças infantis, o Teatro Zé Rodrigues. A atração passa a ocupar uma área no terceiro andar do shopping, que já apresenta todas as facilidades de um centro comercial e oferece diversidade em seu mix de lojas e serviços.

A estreia de sua programação é o espetáculo Oliver, que apresenta um show de mágica com efeitos especiais, música, dança e a participação da plateia. No espetáculo, Zé Rodrigues, ator e diretor da peça, faz um resgate de sua infância, inspirado nos clássicos de cinema e protagonizado por personagens conhecidos e repleto de atrações conhecidas em todo o mundo. O espetáculo é voltado para as crianças, mas promete encantar todas as idades, convidando o público a sonhar a viajar.