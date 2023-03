Ícones do rock gaúcho, Bandaliera se apresenta no Theatro São Pedro

Precursora do rock gaúcho, a banda Bandaliera está de volta ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) para o show Tudo em riba. A apresentação será nesta sexta-feira (17), às 20h, trazendo os clássicos da banda e contando com a participação de Thedy Corrêa, vocalista da contemporânea Nenhum de Nós. Após o espetáculo, os músicos comemoram com o público o primeiro Saint Patrick's Day do espaço Multipalco. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50,00 no site do teatro.

Com 40 anos de carreira, a Bandaliera surgiu no cenário roqueiro do Sul a partir de composições de Fughetti Luz, ex-Liverpool e ex-Bixo da Seda, em 1982. O autor de Campo Minado, Nosso Lado Animal e dezenas de clássicos do rock encontrou na banda a veia roqueira e incentivou os primeiros passos da Bandaliera, que registrou as canções do mestre em seus dois primeiros discos, sendo um deles o primeiro álbum de rock gravado ao vivo no Rio Grande do Sul. O show marca também a festa de St. Patrick's Day, que acontece após o show, com a participação de marcas e cervejarias de Porto Alegre e estações de alimentação.