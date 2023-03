Espaço 373 celebra seis anos com Mestre Jorjão celebrando Tim Maia

Comemorando seis anos de existência, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) traz Mestre Jorjão fazendo tributo a Tim Maia. O show de aniversário será nesta sexta-feira (17), às 21h, e tem ingressos por R$ 30,00 disponíveis na plataforma Sympla . Já no sábado (18), o show é comandado pela pianista Dunia Elias com Artur Elias (flauta), Miguel Tejera (contrabaixo) e Giovani Berti (percussão) para apresentar suas composições. A apresentação é às 21h e tem ingressos a partir de R$ 35,00 disponíveis na Sympla

Com muito carisma e irreverência, Jorjão foi eleito por Nelson Motta como o melhor intérprete daquele que trouxe a Soul Music para nosso cenário musical. Brincando com seu vozeirão, Mestre Jorjão interpreta clássicos, como Sossego, Ela Partiu, Não quero dinheiro, Descobridor dos sete mares, entre outros.

No sábado, o público poderá conferir o quarteto tocando a identidade sonora do sul do Brasil, no pedaço de mundo contido entre Brasil, Argentina e Uruguai – a vasta região do Pampa, onde as fronteiras geográficas se confundem e se diluem.