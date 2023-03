Nenung apresenta novo projeto nesta sexta no Theatro Fuga

Nesta sexta-feira (17), às 21h, Nenung apresenta sua mais nova reinvenção: a Cia Mágica. Acompanhado do guitarrista Marcelo 4nazzo e do pianista e acordeonista Andre Vicente da Silva, Nenung reúne e recria suas composições trazidas ao mundo pelas várias frentes criativas em que circula, entre o repertório dos Darma Lovers até a seus projetos solo, incluindo algumas de suas parcerias mais significativas junto de novas canções. A apresentação será no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673) e tem ingressos a R$ 35,00 disponíveis no Sympla

A proposta essencial do novo trabalho, em novas companhias, é renovar a mística mágica da música onde a poesia é o fio condutor e os arranjos costuram psicodelia, groove e simplicidade com a liberdade de descobrir no palco formas irrepetíveis de explorar e expandir cada canção. Nenung é um meditador criativo: poeta e compositor, vê sua arte como uma função a ser compartilhada para inspirar a sanidade em tempos extremos. Co-criador e compositor da quase totalidade das canções trazidas ao mundo pelos the Darma Lovers mantêm ativas diversas parcerias pelo Brasil, entre estas com Frejat, Dado Villa-lobos, Paula Toller, Moreno Veloso, Ronaldo Bastos e Mariana Aydar.