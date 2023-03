Em aquecimento para o Fantaspoa, Instituto Ling apresenta sessão de cinema musicada ao vivo

O Instituto Ling recebe nesta quinta (16) e sexta-feira (17), às 20h, mais uma programação especial de aquecimento para o XIX Fantaspoa. Em ambas as datas, o público poderá conferir a exibição de Häxan - A Feitiçaria Através Dos Tempos com trilha sonora ao vivo da performer gaúcha Viridiana. Os ingressos para cada sessão musicada custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis no site ou na bilheteria da casa.

O longa-metragem sueco de 1922 dirigido pelo dinamarquês Benjamin Christensen é considerado um dos filmes de terror mais antigos do cinema. Narrada em primeira pessoa, a obra documenta as perseguições movidas contra feiticeiras numa Europa atravessada pela intolerância religiosa, mostrando rituais de tortura, possessão e satanismo com uma série de analogias entre o mundo moderno e o período da Inquisição.